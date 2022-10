Måneinspirert Xbox-kontroller annonsert

HQ

For mindre enn en måned siden annonserte Microsoft Mineral Camo Special Edition Controller, en Xbox-håndkontroller i blått kamuflasjedesign som faktisk var ganske kul. Den beriket et allerede ganske massivt utvalg av tilgjengelige varianter, men flere skal det bli, og nå har enda en modell blitt avduket.

Den heter Lunar Shift Special Edition Controller og kan kjøpes allerede nå for 749 kroner. Microsoft beskriver den som følger:

"Much like the awe-inspiring aura of the moon, this controller shifts from silver to gold when the light hits it just right, giving the controller a stylized, smokey atmosphere."