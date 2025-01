Mange klassiske Resident Evil-spill annonsert for Xbox Series

HQ

For de av dere som liker klassiske Resident Evil-spill, ser det ut til å være mye på gang for Xbox spesielt, men også Switch. Flere brukere på sosiale medier har notert seg at Resident Evil 4, Resident Evil 6, Resident Evil 7 og Resident Evil Origins Collection alle har fått amerikansk aldersmerking fra ESRB.

Det er ingen omtale av PlayStation-versjoner, men vi tviler på at Sonys konsoll utelates. Det kan være knyttet til Xbox-arrangementet denne torsdagen, men det er ren spekulasjon fra vår side.

Vi mistenker at det ikke vil ta lang tid før det blir bekreftet hvorfor Capcom gjør seg klar til å lansere alle disse klassikerne til moderne konsoller.