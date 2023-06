Mange Marvel-filmer utsatt

HQ

Avatar-filmene er langt fra de eneste filmene vi må vente mye lengre enn planlagt på, for Variety avslører at Marvel i kjent stil har utsatt store deler av MCU også.

Som følge av forfatterstreiken og noen andre ting har Captain America: Brave New World bare blitt utsatt fra 3. mai 2024 til 26. juli samme år. Siden Thunderbolts skulle ha premiere den dagen utsettes den til 20. desember 2024, Blade var klar for å suge blod den 6. september neste år, men flyttes til 14. februar 2025. Deretter venter den nye Fantastic 4-filmen 2. mai 2025 etter å ha vært planlagt for 14. februar.

Dette er likevel bare småtteri sammenlignet med Avenger-filmene, for de vil ta et helt år lengre enn forventet siden Avengers: The Kang Dynasty går fra 2. mai 2025 til 1. mai 2026 og Avengers: Secret Wars fra 1. mai 2026 til 7. mai 2027.

Heldigvis sniker det seg inn én god nyhet, for til tross for Ryan Reynolds forbud mot improvisering på grunn av forfatterstreiken har Deadpool 3 faktisk blitt fremskyndet fra november 2024 til 3. mai samme år.