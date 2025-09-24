Mange nye Dragon Quest I & II HD-2D Remake -funksjoner vist i ny trailer

HQ

Fans ser ut til å elske Square Enix' såkalte HD-2D-grafikk, som får spillene til å føles både moderne og retro. Etter den enorme suksessen til Dragon Quest III HD-2D Remake, ser fansen nå frem til oppfølgeren i form av Dragon Quest I & II HD-2D Remake (ikke la deg lure av nummereringen, dette er den kronologisk riktige rekkefølgen å spille).

Square Enix har nå sluppet en ny trailer som viser frem sistnevnte, og denne gangen er fokuset på de nye funksjonene som finnes i eventyret. Og det er ikke småtterier, men nye fangehull, smidigere måter å lære seg evner på og mye mer.

Ta en titt på videoen nedenfor for å se hva vi har å se frem til når det lanseres for PC, PlayStation, Switch og Xbox den 30. oktober.