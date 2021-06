Mange nye krigsmaskiner inntar War Thunder

Du ser på Annonser

Gaijin Entertainment har nå lansert Red Skies-oppdateringen til deres militære onlinespill War Thunder. Oppdateringen gir masse nytt innhold som nye jagerfly, nye baner og en oppdatering av animasjonen til deres atombombeeffekt.

Blant annet introduseres Tier VII-fly, som er de mest moderne jagerflyene hittil i War Thunder. De nye flyene inkluderer amerikanske F5 Tiger, sovjetiske MiG-23M og kinesiske J-7E. Det er også nye skip som det italienske slagskipet Dante Alighieri, som ble brukt under første verdenskrig.

De to nye banene som er blitt lagt til er Red Desert, laget for de tøffeste stridsvognene, og Drowned City, som favoriserer mindre krigsskip. Se traileren nedenfor for en bedre introduksjon av alt nytt.