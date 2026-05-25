Mann blir blodtørstig havmonster i Amityville Shark House

Lionsgate har avslørt at den neste utgaven i Amityville-serien vil gjøre sin ankomst på digitale og on-demand plattformer så snart som i slutten av juni. Filmen er kjent som Amityville Shark House, og tar oss med til et skummelt hjem som tidligere var basen til en kult, og ser hvordan en mann blir forvridd og forvandlet til noe fryktelig og merkelig etter å ha rørt ved et obskurt haiidol som ble funnet innesperret og innelåst fra nysgjerrige øyne.

Handlingen synopsis for denne ganske rimelig produserte filmen kan sees nedenfor.

"Dypt inne i det beryktede Amityville-huset av skrekk, stiger en enda mer skremmende ondskap opp til overflaten. Etter at Richard oppdager et illevarslende haiidol gjemt under de råtnende gulvplankene, vekker han uten å vite det en eldgammel og grusom kraft. Etter hvert som vesenet begynner å smelte sammen med ham, forvandles den rolige kystbyen til et bloddryppende mareritt. For hvert offer som blir tatt, vokser det monstrøse rovdyret seg sterkere og gir næring til en sekts tro på at deres mørke gud er blitt gjenfødt. Nå gjelder det å stoppe blodbadet før ondskapen fortærer alt på sin vei."

Den eksakte digitale og on-demand-premieredatoen for filmen er satt til 30. juni, og når dette kommer nærmere og nærmere, har den offisielle traileren for filmen blitt delt, som du kan se i sin helhet nedenfor. Og for mer fra Amityville, tilbake i 2024 kom også en annen film kjent som Where the Echo Lives.