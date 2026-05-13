nyheter
Super Mario Bros. Wonder
Mann dømt til seks års fengsel for å ha solgt Mario-formet metamfetamin
Kjenner vi Super Mario rett, er han definitivt ingen tilhenger av ulovlige stoffer rettet mot unge mennesker.
HQ
Det er allment kjent at Nintendo har tilnærmet nulltoleranse for fanprosjekter, og selv lojale fans har en tendens til å riste på hodet av mindre hyllester. Noen ganger er det imidlertid lett å føle at folk har tatt seg litt for mange friheter med merkevarene sine, og det gjelder også en 33-åring ved navn Ronnell Rogers.
Gamespot rapporterer nå at han har blitt dømt til seks års fengsel for å ha solgt metamfetaminpiller ved hjelp av et veldig spesielt lokkemiddel ... pillene var formet som Mario. Rogers var allerede prøveløslatt, noe som gjorde at fengselsstraffen ble forlenget med flere år.