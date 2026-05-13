Mann dømt til seks års fengsel for å ha solgt Mario-formet metamfetamin

Det er allment kjent at Nintendo har tilnærmet nulltoleranse for fanprosjekter, og selv lojale fans har en tendens til å riste på hodet av mindre hyllester. Noen ganger er det imidlertid lett å føle at folk har tatt seg litt for mange friheter med merkevarene sine, og det gjelder også en 33-åring ved navn Ronnell Rogers.

Gamespot rapporterer nå at han har blitt dømt til seks års fengsel for å ha solgt metamfetaminpiller ved hjelp av et veldig spesielt lokkemiddel ... pillene var formet som Mario. Rogers var allerede prøveløslatt, noe som gjorde at fengselsstraffen ble forlenget med flere år.