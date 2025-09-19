Mann dør i berg-og-dal-bane på Universal Orlando: Dødsårsaken avslørt, men mange spørsmål gjenstår

HQ

Onsdag døde en 32 år gammel mann, Kevin Rodriguez Zavala, etter å ha kjørt en berg-og-dalbane i den nyeste parken fra Universal Orlando Resort, Epic Universe. De første rapportene sa at mannen ikke reagerte etter turen, og senere døde på sykehuset. Senere ble det rapportert at mannen døde av "flere stumpe slagskader".

Fornøyelsesparken stengte attraksjonen og vil forbli stengt under etterforskningen. I en uttalelse fra Universal heter det at de er "knust" og at de samarbeider med Orange County Sheriff's Office.

veritographer / Shutterstock

Nå som dødsfallet er fastslått som en tragisk ulykke, er det mange spørsmål som melder seg: Var ikke turen trygg? Universal er kjent for å ha den høyeste standarden når det gjelder sikkerhet i berg- og dalbanene, og selve forlystelsen, Stardust Racers, var helt ny og produsert av et erfarent selskap, tyske Mack Rides (eierne av Europa-Park).

Forlystelsen, som åpnet tidligere i år sammen med resten av parken, er en duell-berg-og-dal-bane, noe som betyr at to tog starter samtidig fra to parallelle skinnesett. På mange punkter passerer togene hverandre svært tett. Et spørsmål melder seg: Kan en løs gjenstand, for eksempel en mobiltelefon, falle fra den ene passasjeren og treffe en passasjer i det andre toget? Det ville være nesten utenkelig, ettersom forlystelsen tvinger passasjerene til å legge igjen gjenstandene sine i skap og gå gjennom en metalldetektor.

Det er uvisst om mannen hadde noen sykdommer som kan ha forverret skadene, men rapporten om at han hadde pådratt seg "flere stumpe slagskader" gir grunn til alvorlig bekymring som Universal bør løse raskt hvis de ønsker å gjenåpne attraksjonen og få publikums tillit tilbake...