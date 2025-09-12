Europa-Park i Tyskland vinner "temaparkenes Oscar" for verdens beste park for tiende gang

HQ

Europa-Park, den tyske fornøyelsesparken som feirer 50 år i 2025, har for tiende gang blitt tildelt den prestisjetunge Golden Ticket Award for beste fornøyelsespark i verden. Prisen, som har blitt delt ut av magasinet Amusement Today siden 1998, kårer Europa-Park til verdens beste fornøyelsespark, til og med foran Universal Orlando Resorts nyeste Harry Potter- og Nintendo-park, Epic Universe.

Europa-Park, som eies av Mack-familien, mottok prisen under en seremoni i fornøyelsesparken Carowinds i North Carolina. "Det er en stor ære å motta denne prisen her i USA, på vegne av familien vår. Den representerer de ekstraordinære prestasjonene til hele teamet vårt, og er også et insentiv til å fortsette på den veien vi begynte på for 50 år siden med lidenskap og innovasjonskraft", sa parkeier Jürgen Mack.

En annen tysk park, Phantasialand i Brühl, endte på fjerdeplass i en kåring som vanligvis bare fokuserer på nordamerikanske parker.

