Mannen som kastet en flaske på Paris-Roubaix-mester Mathieu van der Poel, melder seg selv: "Dette er forsøk på drap"

Mathieu Van der Poel har vunnet Paris-Roubaix for tredje gang på rad. Nederlenderen, sju ganger verdensmester i sykkelkross, kjempet en hard kamp med verdensmester Tadej Pogačar, som deltok for første gang i Monument-rittet, som regnes som et av de hardeste rittene i sporten. Van der Poel fullførte det 259,2 km lange rittet - hvorav 55,3 km var brosteinsbelagt - på 5 timer, 31 sekunder og 27 milisekunder. Danske Mads Pedersen tok tredjeplassen.

Med bare 33 km igjen av rittet ble Van der Poel truffet av en bidon som ble kastet av en tilskuer. Øyeblikket ble fanget opp av TV-kameraer og gikk ikke upåaktet hen blant TV-seerne, som ikke kunne tro at noe så uansvarlig og farlig - for Mathieu og for alle som så på - skjedde. Van der Poel sa at det gjorde vondt, fordi flasken var full, og den kunne ha ødelagt støyen hans.

"Jeg håper de finner gjerningsmannen. Jeg synes han burde bli straffeforfulgt, siden det var et forsøk på drap. Han traff meg rett i ansiktet", sier syklisten.

Ifølge den belgiske avisen Het Nieuwsblad (via RTVE) har gjerningsmannen meldt seg selv. Avisen viser en annen vinkel, der vi tydeligere kan se hvordan flasken treffer kinnet hans og deretter spretter av. En litt annen vinkel kunne fått mye mer alvorlige konsekvenser. En aktor i Vest-Flandern sier at mannen har meldt seg selv til politiet, identiteten hans er ikke avslørt, men han sier at han er veldig lei seg for handlingen og "veldig skamfull over det han gjorde på impuls på søndag". En flamsk supportergruppe som skal ha tilknytning til mannen, har tatt avstand fra seg selv og handlingene hans.