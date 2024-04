Manor Lords er allerede en millionselger

HQ

Vi burde nok ha forventet at Manor Lords skulle bli den neste store PC-spillhiten, ettersom tittelen var et av de mest ønskelistede spillene på Steam en stund. Men hvor stor var egentlig lanseringen med dette i tankene? Svaret på det spørsmålet er veldig stort for en Early Access-tittel fra en indie-utvikler.

Som utgiveren Hooded Horse har bemerket, er Manor Lords allerede en millionselger, og i løpet av helgen var det ofte over 150 000 spillere inne i spillet og bygget opp en bosetning på en gang. I går nådde spillet faktisk en topp på totalt 173 178 spillere, noe som viser hvor populært spillet har vært siden det kom.

Hvis du ikke har hatt sjansen til å dykke inn i Manor Lords ennå, som vi mistenker gjør det mye bedre enn denne annonserte statistikken bekrefter, siden det var en dag en inkludering på PC Game Pass, kan du sjekke ut vår anmeldelse av spillet her for å se hva vi synes om det.