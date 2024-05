Marathon er nå gratis å spille på Steam

HQ

Hvis du kjenner Bungie og deres historie vet du at de ikke bare er kjent for Destiny og Halo. Et av deres tidlige prosjekter, Marathon, er nå tilgjengelig for gratis nedlasting via Steam. Det ble lansert i 1994 for Macintosh, men kan i dag spilles på mange formater. Hvis du er ivrig etter å prøve et stykke spillhistorie, kan du nå prøve Classic Marathon her. Med tanke på at rebooten av Marathon er forsinket til 2025, kan dette være et alternativ. Alle de tre titlene i trilogien skal etter planen dukke opp på Steam, men nøyaktig når er ukjent. Du finner sidene for resten av serien her og her. Spilte du Marathon på 1990-tallet?