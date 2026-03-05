Marathon har fått aldersgrense for PlayStation 4 og Xbox One

HQ

I dag er lanseringsdatoen for Marathon, som kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X. Men nå påpeker skarpøyde Resetera-brukere at det kan komme til flere plattformer, og vi snakker ikke om Switch 2.

ESRB-nettstedet (den amerikanske ekvivalenten til PEGI) avslører at spillet har blitt "vurdert T for Teen av ESRB med animert blod, språk og vold" for plattformene "Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series." Med andre ord høres det ut som om det også kan komme til forrige generasjons konsoller.

I skrivende stund er dette fortsatt på nettstedet, så vi vet ikke om det er en feil eller om Marathon faktisk kommer til de eldre konsollene. Det er imidlertid ikke et teknisk hyperavansert spill, og Bungies forrige tittel Destiny 2 er tilgjengelig for de eldre konsollene, så det er ikke helt urimelig.

Ville du vært interessert i Marathon hvis det ble utgitt til PlayStation 4 eller Xbox One?