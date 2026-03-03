Marathon har nettopp avsluttet Server Slam, og spillerne finner fortsatt skjulte hemmeligheter flere dager senere.

HQ

Bungies nye ekstraksjonsskytespill, Marathon, har nettopp avsluttet Server Slam-helgen, og spillerne finner fortsatt hemmeligheter selv dager etter at den ble stengt. X-bruker AkiAndFam fant en liten finurlighet i spillet som endrer hele formatet til Marathons univers. Da han spilte som Assassin, så Aki en liten "hummer" som var blå, men for hans lagkamerat som spilte som Triage var den rød, og for hans tredje lagkamerat som spilte som Destroyer, var den grønn.

Dette har reist spørsmålet om hvor dypt historien i Marathon -verdenen kommer til å gå. Bungie er kjent for sine interessante gåter og ARG-er, så det ville ikke være overraskende om Marathon også inneholdt dette. På grunn av den bevissthetsbaserte fortellingen til Runner Shells, ville det være logisk at spillerne som kontrollerer dem, oppfatter Tau Ceti IV på forskjellige måter avhengig av hvilke Shells de velger.

TikTok-brukeren Professor Broman har til og med foreslått at det i fremtiden kan være behov for at visse grupperinger av Shells kan brukes sammen for å låse opp rom, fullføre visse gåter eller til og med finne skjulte sjefer.

Det finnes seks spillbare Runner Shells i Marathon: The Destroyer, The Assassin, The Triage, The Thief, The Vandal, The Recon og til slutt The Rook. Hvert skall er komplett med sine egne unike ferdigheter. Det blir interessant å se hvordan disse Shells samhandler med hverandre og oppfatter Tau Ceti IV når spillet lanseres for fullt den 5. mars.