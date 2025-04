Marathon PC lukket alfa har latterlig lave minimumskrav til spesifikasjoner

HQ

Bungies Marathon så nylig sin store gameplay-avsløring, og snart vil spillerne kunne teste det ut selv via spillets lukkede alfa. Hvis du lurte på om PC-en din ville være i stand til å kjøre Marathons alfatest, trenger du ikke bekymre deg, da minimumsspesifikasjonene er latterlig lave.

For å kjøre Marathon trenger du en Intel Core i5-6600 eller AMD Ryzen 5 2600-prosessor, 8 GB RAM og et GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 5500 XT, Intel Arc A580 eller tilsvarende som GPU. Det finnes rapporter om at du også bare trenger 6 GB lagringsplass, men vi kunne ikke finne noe konkret om det, så ta det med en god porsjon salt.

Ettersom de fleste av de bekreftede delene er flere år gamle, bør du kunne sjekke ut Marathon hvis du kommer deg inn i den lukkede alfaen. Vi er ikke sikre på de anbefalte spesifikasjonene ennå, men du kan forvente at de vil være ganske mye mer krevende. Uansett har Bungie gjennom disse minimumsspesifikasjonene gjort inngangsbarrieren litt lavere med Marathon, noe som teoretisk sett vil tiltrekke seg flere spillere.