Marathon ryktes å koste 40 dollar ved lansering - 60 for deluxe

Spillet som skulle være deres store comeback og "return to form" i kjølvannet av det stadig mer upopulære Destiny 2. Men som de fleste av dere som har fulgt med på nyhetene her på Gamereactor de siste månedene vet, har i utgangspunktet alt gått galt med utviklingen. Fra stjålne kunstverk til ledere som flyktet fra feltet og en betatest som hadde store problemer med å tiltrekke seg spillere.

Det har vært spekulasjoner på nettet om hvorvidt spillet ville være "dødt ved ankomst", ikke ulikt Concord-fiaskoen. Spesielt siden det tidligere hadde blitt annonsert at Marathon ville koste penger, og i motsetning til mange av gigantene i sjangeren ville det ikke være mulig å bare hoppe inn uten å åpne lommeboken. Et faktum som mange mener er ensbetydende med å erklære spillet dødt.

Men håpet lever, og etter at Sony kunngjorde at Marathon ville bli forsinket, har Bungie jobbet hardt - i relativ stillhet - for å prøve å styre det lekkende skipet. Og selv om vi fortsatt ikke vet nøyaktig når Marathon vil bli utgitt, har det nå lekket ut informasjon om hvor mye de ulike versjonene av spillet vil koste. Dette kan også være et hint om at utgivelsen kan være nærmere enn vi tror - sannsynligvis tidlig neste år.

Ifølge rapportene vil standardutgaven koste 40 dollar, og hvis du vil spandere på deluxe-versjonen, må du hoste opp nesten 60 dollar. Sistnevnte vil inneholde noen ekstra godbiter, inkludert et skip fra Destiny, skins og noen gadgets til bruk i spillet. I tillegg vil en håndfull såkalte season pass tokens også være inkludert i deluxe-versjonen - til en verdi av omtrent 30 dollar. Hva disse skal brukes til, er imidlertid en annen sak.

Lekkasjen avslører også at Bungie planlegger et sesongkort som utelukkende fokuserer på skins og andre visuelle oppgraderinger, altså ingenting som vil gi deg en fordel i spillet, men som gjør at du skiller deg litt mer ut fra mengden. Dette sesongkortet vil ifølge leakeren koste rundt 10 dollar, og personen hevder også at Marathon vil inneholde 28 våpen totalt ved lansering. Alt fra automatiske karbiner til maskingeværer, hagler og mer.

Som alltid, ta dette med et saltkorn, men prislappen på 40 dollar for Marathon er helt i tråd med tidligere spekulasjoner. Det store spørsmålet er om mange vil være villige til å betale for spillet når det finnes så mange veletablerte gratisalternativer i samme sjanger. Neste skritt er en lukket teknisk beta for Marathon, som vil pågå fra 22. til 27. oktober og forhåpentligvis gi Bungie noen nyttige tilbakemeldinger.

Hva er dine tanker om prisingen? Er 40 dollar rett og slett for mye, og har du planer om å kjøpe spillet?