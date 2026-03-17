Marathon vil innføre en duokøtest fra og med 18. mars

Fans har vært ganske høylytte om Marathon tilby større køalternativer, slik at spillerne får muligheten til å oppleve spillet på andre måter enn det tradisjonelle trio-formatet. Et av de mest etterspurte lagalternativene er duoer, og den gode nyheten er at Bungie er klar over dette ønsket og vil tilby en eksperimentell testperiode basert på modusen så snart i morgen, 18. mars.

Fangsten med denne inkluderingen er at det ikke er en permanent modus og kanskje ikke gjenspeiler sluttproduktet som Bungie hadde i tankene, ettersom spilldirektør Joe Ziegler ser på dette som et "useriøst" tillegg til ekstraksjonsskytteren.

For dette formål vil duo-formatet bare bli tilbudt på Perimeter foreløpig, og testen vil bare vare i to uker, og avsluttes senest ved utgangen av mars med potensialet til å bli kuttet kort også. Du vil også bare kunne stille duoer i kø som et par uten kompanjongmatchmaking, og du vil bare bli matchet mot dannede duoer. Til slutt er UX for modusen ikke endelig og "noen ting vil være litt jank."

Ziegler fortsetter med: "Vi gleder oss til å kjøre dette eksperimentet med dere alle. I påvente av hva vi lærer, håper vi å utvide duoer som en kø i fremtiden, og vi ønsket å ta dette første skrittet før enn senere, slik at vi kunne forstå hvordan det påvirker spillet vårt bedre før vi investerer mye mer tid i å utdype funksjonen."

