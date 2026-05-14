Marathons andre sesong starter 2. juni

HQ

Gjør deg klar, Marathon spillere. Om mindre enn tre uker vil Bungies ekstraksjonsskytespill gå gjennom sin aller første sesongtilbakestilling, der progresjonen effektivt vil bli tilbakestilt, med en tom skifer som tilbys til alle spillere. Denne hendelsen vil skje i starten av hver nye store sesong for spillet, med den første sesongen etter lanseringen som kommer 2. juni.

Jepp, sesong 2 er i horisonten, og mens Bungie ennå ikke har bekreftet nøyaktig hva den andre sesongen av spillet vil tilby, blir vi bedt om å dra nytte av tiden som gjenstår av den pågående sesongen der Bungie har økt hastigheten på karthendelser og låste romnøkler, mens UESC-tilstedeværelsen har utvidet seg over Tau Ceti IV, Cryo Archive blir stadig mer tilgjengelig, og fraksjonens erfaringsgevinster økes også.

Når det gjelder hva som skal tilbakestilles i sesong 2, forklarer Bungie "disse tilbakestillingene inkluderer ting relatert til spillprogresjon; du vil beholde prestasjonene dine, ikke-sesongmessig Codex-progresjon og kosmetikk."

En praktisk liste er også gitt slik at du vet nøyaktig hva som påvirkes og ikke påvirkes av sesongtilbakestillingen :

Berørt av sesongtilbakestillingen :



Løpernivå



Rangert nivå



Fraksjonsnivå og oppgraderinger



Kreditter og andre valutaer (Unntak: LUX og SILK)



Alle gjenstander i lageret og hvelvet ditt



Kjøp som er låst opp av skjemaer



Meldinger, belønninger og returnerte gjenstander i postkassen din



Prioriterte kontrakter (unntak: første kontrakt for hver fraksjon)



Utstyrsgivende sesongmessige kodeksoppføringer for Runner Level og Ranked



Påvirkes ikke av sesongtilbakestillingen:



Kosmetikk og våpen som er låst opp og innløst i løpet av sesong 1



Kodeksutfordringer, inkludert delvis fremgang (unntatt løper- og rangerte nivåer): Kamp, prestasjoner, plyndring, kart, løper, tittel



Opplåsing av fraksjoner: Tilgang til hver fraksjon du tidligere har låst opp, beholdes; du trenger ikke å gjenta Liaison-kontrakter



Innledende prioriterte kontrakter: Status for fullføring av den første kontrakten for hver fraksjon beholdes



LUX- og SILK-saldoer



Fremgang i belønningspasset



Sesong 2 vil bringe en ny sone kalt Night Marsh, et nytt Runner-skall, nye våpen, en måte å tilpasse Runner-skallstatistikken på, raskere fraksjonsprogresjon, endringer i livskvaliteten og mer. Forvent at hele sesong 2-avsløringen vil skje 25. mai.