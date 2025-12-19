Marathons art director forlater Bungie

HQ

Et nytt år kan bety mange ting. De fleste av oss liker å betrakte det som en ny start, men få ender opp med noe som er viktig nok til å virkelig befeste det. Joseph Cross, den nå tidligere art director for Bungies Marathon, går inn i det nye året ved å legge fortiden bak seg, ettersom han har valgt å forlate Bungie og Marathon.

Cross hadde jobbet for selskapet siden 2018, omtrent da arbeidet med Marathon begynte. Han var oppført som Franchise Art Director inntil nylig, hvor han fjernet den tittelen fra sine sosiale medier. Dette fanget Kotakus oppmerksomhet, og Cross bekreftet overfor utsalgsstedet at han ville forlate Bungie.

"Jeg er superstolt av prosjektet og hva teamet har oppnådd de siste seks årene", sa Cross, og skisserte at det var hans valg å forlate selskapet. Vi er ikke sikre på hva som er det neste for ham i skrivende stund, men Bungie ser ut til å vente på et ganske sentralt øyeblikk med Marathon.

Spillet ble forsinket fra en lansering i år, og en stund var vi ikke sikre på når vi ville se Marathon igjen. Nylig dukket det opp igjen med en lansering i mars 2026, men spillere er fortsatt usikre på om Bungies skytespill kan konkurrere i dagens marked, spesielt med en prislapp på $ 40.