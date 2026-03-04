Marathons sesongplaner etter lansering vil se alle spillere "starte på nytt hver sesong uten noe til navnet sitt"

HQ

Ettersom Marathon er et levende videospill, et prosjekt som har til hensikt å opprettholde et publikum i mange år fremover, vet vi at Bungie, på samme måte som Destiny 2, vil støtte prosjektet med alle slags tillegg etter lanseringen. Dette er noe som nå har blitt belyst i en artikkel på sosiale medier.

Vi blir fortalt at Marathon vil bruke en sesongmodell, og at hver større sesongendring vil introdusere "nytt spill, inkludert utstyr, Runner-skjell, soner, hendelser og mer, som vil være gratis for alle spillere å få tilgang til eller tjene - ingen utvidelser eller DLC kreves."

Hvis du leste dette og antok at det betydde tonnevis av nye måter å legge til i utstyrssamlingen din, har vi litt overraskende informasjon å legge til, som Bungie også forklarer: "Alle vil starte på nytt hver sesong med ingenting å vise til og den konstante trusselen om død i en verden som er dødeligere og mektigere enn du er." Forutsetningen her er at du deretter fullfører kontrakter, samler kraft, blir sterkere og gjentar denne sløyfen på sesong-for-sesong-basis. Selv om det kanskje vil irritere de som grinder etter kraftige gjenstander, bør det i det minste gjøre hver sesong til en god tid for nye spillere å hoppe inn, mens slutten av hver sesong blir et "$@%& it let's ball" øyeblikk der alle kaster alt på hver kamp i et forsøk på å klatre på konkurransestigen.

Den sesongmessige tilbakestillingen vil se "dine prestasjoner og måter å uttrykke deg på" blir beholdt, noe som betyr at all kosmetikk, betalt eller opptjent, vil holde seg rundt. På samme måte opprettholdes Codex-progresjonen din, og det samme gjelder progresjonen i forbindelseskontrakten din.

Ser vi på sesong 1, har Bungie lagt ut hva du kan forvente når den kommer kort tid etter lanseringen. Cryo Archive vil debutere for å tilby utfordringer i sluttspillet, Ranked Mode kommer i andre halvdel av mars, arrangementer, forbedringer av livskvaliteten, balansejusteringer, et nytt våpen og "andre overraskelser" er på vei.

Når det gjelder sesong 2, kan du forvente et "annerledes tema og en unik kombinasjon av nye funksjoner, innhold og historier som fortsetter å utvikle verdenen og spillingen." Dette kan inkludere "enhver kombinasjon av: våpen, mods, kjerner, implantater, ryggsekker, Runner-skall, soner, PvE-krigere, fraksjonsoppgraderinger, kontrakter og nye måter å spille eksisterende soner på." Det vi vet er at sesong 2 vil inneholde en nattutgave av Dire Marsh-kartet pluss nye systemer som vil påvirke spillingen.

Gjør alt dette deg spent på å begynne din Marathon reise fra senere denne uken?