Maratons første turnering arrangeres denne helgen

Marathon Bungie Marathon feirer en ukes jubileum i dag, og siden spillet nå har vært i fansenes hender i syv dager, er du kanskje nysgjerrig på hva Bungies fulle planer for det kan være.

Hvis denne utviklingen er noe å gå etter, kan Marathon bli et spill med mer av et esportstema, ettersom det har blitt avslørt at den kommende helgen vil Tau Ceti Cup være vertskap for Tau Ceti Cup, med dette som en influencer-utstyrt turnering der seks lag med tre spillere vil gå head-to-head i et forsøk på å vinne en tilpasset Marathon jakke.

Arrangementet vil bli avholdt 14. mars og starter kl. 18:00 GMT/19:00 CET. Formatet vil be de seks lagene om å konkurrere om mest mulig gunst for en respektive fraksjon, der de vil bli belønnet for å eliminere verdifulle mål, beseire motstanderen og overleve.

Når det gjelder lagene, kan du se disse nedenfor.

Team BurntPeanut



TheBurntPeanut



Gingy



HutchMF



Team Aztecross



Aztecross



Symfuhny



Trey24k



Team Shroud



Shroud



LVNDMARK



Just9n



Team Bearki



Bearki



DeadlySlob



Aspen



Team Jour_du_Grenier



Jour_du_Grenier



Tonto



Shisheyu



Team Rubius



Rubius



IloJuan



TheGrefg



For fans vil det være Twitch-dråper som tilbys for arrangementet, med et profilemblem, bakgrunn og et våpenklistremerke på kortene.