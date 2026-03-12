Maratons første turnering arrangeres denne helgen
Det blir et skaperfokusert arrangement der seks lag møtes i et forsøk på å løfte Tau Ceti Cup.
Marathon Bungie Marathon feirer en ukes jubileum i dag, og siden spillet nå har vært i fansenes hender i syv dager, er du kanskje nysgjerrig på hva Bungies fulle planer for det kan være.
Hvis denne utviklingen er noe å gå etter, kan Marathon bli et spill med mer av et esportstema, ettersom det har blitt avslørt at den kommende helgen vil Tau Ceti Cup være vertskap for Tau Ceti Cup, med dette som en influencer-utstyrt turnering der seks lag med tre spillere vil gå head-to-head i et forsøk på å vinne en tilpasset Marathon jakke.
Arrangementet vil bli avholdt 14. mars og starter kl. 18:00 GMT/19:00 CET. Formatet vil be de seks lagene om å konkurrere om mest mulig gunst for en respektive fraksjon, der de vil bli belønnet for å eliminere verdifulle mål, beseire motstanderen og overleve.
Når det gjelder lagene, kan du se disse nedenfor.
Team BurntPeanut
- TheBurntPeanut
- Gingy
- HutchMF
Team Aztecross
- Aztecross
- Symfuhny
- Trey24k
Team Shroud
- Shroud
- LVNDMARK
- Just9n
Team Bearki
- Bearki
- DeadlySlob
- Aspen
Team Jour_du_Grenier
- Jour_du_Grenier
- Tonto
- Shisheyu
Team Rubius
- Rubius
- IloJuan
- TheGrefg
For fans vil det være Twitch-dråper som tilbys for arrangementet, med et profilemblem, bakgrunn og et våpenklistremerke på kortene.