Marc Márquez vil ikke bruke Monster-merkevaren av respekt fra tidligere sponsor Red Bull neste sesong

Marc Márquez, åtte ganger verdensmester, skifter til et annet team i 2025-sesongen. Han slutter seg til Ducati etter ti suksessrike år i Honda mellom 2013 og 2023, hvor han vant seks MotoGP-mesterskap, og en sesong, i 2024, med Gresini, hvor han endte på tredjeplass.

2025 blir hans største karriereskifte på lenge, fordi han slutter seg til Ducati Lenovo-teamet, og blir lagkamerat med Francesco 'Pecco' Bagnaia, to ganger verdensmester i 2022 og 2023, og nummer to i 2024. En måte å forlate "komfortsonen" sin på, selv om han vet at han for en gangs skyld ikke vil være den fremste kandidaten til førertittelen i teamet sitt, noe som betyr at han kanskje må jobbe for å hjelpe Pecco med å vinne.

Men den største forandringen blir "bruddet" mellom den 31 år gamle spanjolen og Red Bull, som har vært hans sponsor siden 125cc-året i 2009. Fordi han går til Ducati, og det italienske laget har et sponsorat med Monster (energidrikk som konkurrerer med Red Bull), vil Márquez ikke få lov til å beholde sitt sponsorat.

Av respekt for merket har Márquez imidlertid bekreftet at han ikke vil unngå å bruke Monster -merket. Det sa han til Servus TV under et Red Bull-arrangement i Salzburg (der også Red Bull F1-fører Max Verstappen deltok).

"Det er mitt siste arrangement med dem. Ducati har en annen sponsor, så vi kan ikke fortsette. Av respekt for Red Bull, vil jeg ikke ha en personlig sponsor i denne sammenhengen. Jeg ønsker å takke Red Bull-familien, og jeg håper vi kan forbli venner, sa Márquez.

MotoGP-seerne neste år vil også finne en ny logo og merkevareidentitet, selv om ikke alle er like begeistret for den...