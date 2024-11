Møt Jorge Martín 'Martinator', den splitter nye verdensmesteren i MotoGP

HQ

Jorge Martín, en 26 år gammel spansk fører, er den 30. personen som har vunnet MotoGP siden starten i 1949 (da kjent som 500cc). Han overtar stafettpinnen fra Francesco Bagnaia, vinner av de to foregående utgavene, og nummer to i år.

Bagnaia vant sesongens siste GP, Solidarity Grand Prix, som ble arrangert i Barcelona.

Italieneren er den andreføreren som har vunnet flest løp i løpet av et år uten å bli kronet som mester: Han har vunnet elleve løp, mens Martín bare har vunnet tre ganger. Men "Pecco" har tapt for mange poeng på veien på grunn av feil, noen av dem skylder han på seg selv, og noen skylder han på andre...

Martín tar sin første tittel i den høyeste motorsykkelklassen, etter å ha vunnet Moto 3 i 2018. I fjor ble han nummer to, og tapte for Bagnaia.

Marc Márquez (seks ganger MotoGP-vinner fra 2010 til 2019) sikret seg andreplassen i går og også tredjeplassen i år, og veteranen Aleix Espargaró (nummer fem i løpet) unngikk press fra Enea Bastiniani for å sikre Martín og Márquez pallplassene.

Neste år trekker 35 år gamle Espargaró seg fra MotoGP, og blir erstattet av Martín i Aprilia-teamet, og forlater Ducati.

Hvorfor har Jorge Martín fått kallenavnet "Martinator"?

I feiringen av tittelen spilte Martín rollen som en "Terminator" som fullt ut omfavnet sin "Martinator"-side.

Dette kallenavnet fikk han av sin far for mange år siden, fordi han til tross for mange fall og skader alltid kom seg opp på motorsykkelen igjen, selv med brukne bein.

Men Martín ble "bokstavelig talt" en Terminator i 2018-sesongen, da han valgte å bruke en spesiell hanske som hjalp ham med å bevege fingrene, siden hånden hans var lammet på grunn av en skade. Takket være denne "robothånden" klarte han å vinne Moto 3-tittelen i 2018.