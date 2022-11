Margot Robbie sin Pirates of the Caribbean er tydeligvis kansellert

HQ

Så sent som i mai sa stjerneprodusenten Jerry Bruckheimer at arbeidet med de to nye Pirates of the Caribbean-filmene endelig hadde begynt å gå mye bedre, men det kan virke som om han overdrev litt.

For i et intervju med Variety forteller Margot Robbie at Pirates of the Caribbean-filmen hun og Birds of Prey-forfatteren Christina Hodson har puslet med en stund er død.

"Vi hadde en ide og vi utviklet den en stund, for lenge siden, med en mer kvinneledet - ikke fullstendig kvinneledet, men bare en annen type historie - som vi tenkte ville vært veldig kul, men jeg antar at de ikke ønsker å lage den."

Dermed gjenstår det vel bare å se om Pirates of the Caribbean-rebooten også er kansellert eller om alt fokuset er rettet mot den i stedet og om Johnny Depp kommer tilbake eller ei.