Mariachi Legends tilbyr Metroidvania-eventyr "i hjertet av Mexico"

Vi får se mange spennende kunngjøringer i morgen (kl. 02.00) når The Game Awards sparkes i gang. Men alle kan selvfølgelig ikke være der, og under Latin American Games Showcase har Halberd Studios nå annonsert en ny Metroidvania-tittel.

Spillet heter Mariachi Legends og har en grafisk stil som utstråler like deler meksikansk design og retro, og det ser ut til å bli et brutalt eventyr med virkelig kule piksler - tenk Guacamelee møter Castlevania: Symphony of the Night. Det rike premisset er beskrevet som følger :

"Mariachi Legends er et brutalt, pikselkunst, kampfokusert Metroidvania satt i hjertet av Mexico. Du spiller som Pablo Cruz, en detektiv som inngår en avtale med Døden selv. Hun gir ham kraften til å forvandle seg til den mektige La Sombra, slik at han kan slå tilbake mot de kriminelle som truer hjembyen hans. Til gjengjeld lover Pablo å gi Madre Catrina det eneste som alltid har unnsluppet hennes grep: mannen som trosset hennes makt og ble udødelig. Dykk ned i en mørk, filmatisk historie om liv og død, familiebånd og historiske røtter, mens du mestrer fartsfylte kamper og utforsker en verden full av mystikk, folklore og farer."

Vi har en første trailer å dele på denne spesielle dagen, som du finner nedenfor. Premieren er forventet å finne sted i andre kvartal 2026 på PC, PlayStation, Switch og Xbox.