Mario Andretti bekrefter den mest sannsynlige føreren for Cadillac Formel 1-teamet i 2026

Cadillac blir det ellevte Formel 1-teamet i 2026, et prosjekt som har vært i arbeid i årevis, som på et tidspunkt ville bære navnet Andretti, med Chassis av General-Motors (eiere av Cadillac) og motor av Ferrari, med en flerårig avtale. Det nordamerikanske selskapet ønsker å dra nytte av og ytterligere bidra til den økende populariteten til Formel 1 i USA, og ønsker dermed å koble en amerikansk sjåfør med en erfaren F1-veteran. Og den utvalgte, ifølge teamrådgiver Mario Andretti, rapportert av Motorsport, er Colton Herta.

Herta, som er født i Santa Clarita, California, er den yngste føreren noensinne til å vinne IndyCar, da han var 18 år i 2019. IndyCar er den høyeste klassen av amerikansk åpenhjulsracing i USA. I 2024, da han kjørte for Andretti Global, ble han nummer to i førermesterskapet i IndyCar-serien, bak spanjolen Álex Palou.

"Det ble gjort noen feil i fjor som kostet ham et mesterskap, og det er dessverre slikt som skjer" fortalte Andretti. "Noen ganger legger du for mye press på deg selv, og så gjør du den feilen. Men når du ser på ingrediensene som var der, hadde du ingrediensene til en mester".

Han startet karrieren i Formel 3, sammen med blant andre Lando Norris, og ble nylig bejublet av flere Formel 1-team, deriblant Red Bull for AlphaTauri (nå Racing Bulls). Ifølge Mario Andretti, den siste amerikaneren som har vunnet verdensmesterskapet for F1-førere - i 1978 - er Herta "et godt bud" på en fører.

Prosessen er imidlertid ikke avsluttet ennå, selv om Andretti lover nyheter "sannsynligvis i midten av året". "Det er klart at målet er å ha minst én amerikansk fører og deretter en annen erfaren fører ved siden av, og starte slik".