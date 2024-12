Ferrari signerer flerårig kontrakt med General Motors om å levere motorer til Cadillac F1 Team

HQ

Neste sesong i Formel 1 vil General Motors bli med som det ellevte laget i rutenettet, gjennom deres divisjon Cadillac. Det nordamerikanske selskapet, som vet at F1 blir mer og mer populært i USA, ønsker å være til stede i "Great Circus", men foreløpig vil det være i knutepunkt med Ferrari.

I går kunngjorde italienske scuderia at de har inngått en flerårig avtale med Andretti Formula Racing, som er selskapet som skal drive Cadillac-teamet fra og med 2026 - med navnet til Michael Andretti, sønn av Mario Andretti, den siste amerikaneren som vant F1-verdensmesterskapet for førere i 1978 -.

Ferrari vil stå for leveransen av motor og girkasse. Dette forutsetter at teamet mottar bekreftelse fra FIA og F1 om at deres deltakelse i Formel 1-VM 2026 er akseptert og godkjent.

Ferrari og Cadillacs teamsjefer kommenterer nyheten

Graeme Lowdon, som nylig ble utnevnt til teamsjef for GM/Cadillac-teamet, sier at de er "begeistret over å samarbeide med Ferrari som leverandør av kraftaggregat og girkasse til Cadillac-teamet vårt, noe som bringer sammen to bemerkelsesverdige arv".

Fred Vasseur, teamsjef hos Ferrari, sa på sin side at "det er flott å se engasjementet til et annet amerikansk team, støttet av et av de mest respekterte merkene i bilindustrien, i en tid da Formel 1 øker i popularitet i USA".

Det forventes at General Motors etter hvert vil levere sine egne motorer, men denne avtalen er flerårig, så i hvert fall frem til 2028 vil Cadillac-teamet bli drevet av Ferrari - et selskap som bygger motorene for et konkurrerende team er vanlig i F1-.

GM/Cadillac vil debutere i F1 i 2026. I mellomtiden vil Ferrari ønske den syvdobbelte mesteren Lewis Hamilton velkommen til teamet neste år.