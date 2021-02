Mario flytter til Animal Crossing: New Horizons

Du ser på Annonser

Super Mario Bros. feiret 25 år i fjor, men gamlefar er selvsagt ikke så selvopptatt at han dropper å bli med når andre feirer bursdag.

Animal Crossing: New Horizons feirer ett år om en måned, og i den sammenheng vil vi som lovet endelig få se en god del fra Mario-universet i spillet. Fra og med den 1. mars (oppdateringen kommer 25. februar, men gjenstandene mandagen etter) blir det mulig å kjøpe både Mario-, Luigi-, Peach- og Wario-kostymer, blokker, Thwomp-er, mynter, stjerner, skjell, flammeblomster, Warp-rør og annet du kan se i trailerne under som lar deg gjøre øyen din til en skikkelig Mario-plass. Warp-rørene høres spesielt nyttige ut siden de lynraskt bringer deg til et annet sted du har plassert et rør.