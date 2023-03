Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 4

HQ

I 2022 annonserte Nintendo at de skulle doble antallet baner i Mario Kart 8 Deluxe i form av nedlastbart innhold, noe som innebærer at det totale baneantallet går fra 48 til 96. Gjennom fjoråret har selskapet lansert tre av de seks rundene med nytt innhold, noe som betyr at vi har kommet halvveis i utvidelsen.

Når Nintendo nå har sluppet fjerde bølge med nytt innhold over oss er det ikke bare i form av nye baner. Denne gangen får man også en ny sjåfør i form av Birdo, som dermed blir den første nye spilleren i Mario Kart 8 Deluxe. Når man nå går i menyen for valg av sjåfør før et løp kan man også se fem spørsmålstegn, så mye tyder på at vi vil få servert flere nye sjåfører i løpet av de to neste bølgene (enkel hoderegning tilsier dermed at vi får to sjåfører per resterende bølge). Det er dermed bare å begynne med spekulasjonene. Vil vi få Kamek? Nabbit? Professor E. Gadd? En filmrealistisk Bowser med stemmen til Jack Black for å markere lanseringen av Super Mario Bros.-filmen? Det siste er nok heller urealistisk, men det er lov å håpe.

Nye sjåfører er vel og bra, men hovedattraksjonen er som vanlig de nye banene som er fordelt på Fruit Cup og Boomerang Cup. I Fruit Cup får vi Amsterdam Tour (Tour), Riverside Park (GBA), DK Summit (Wii) og den splitter nye banen Yoshi's Island. I Boomerang Cup får vi Bangkok Rush (Tour), Mario Circuit (DS), Waluigi Stadium (GCN) og Singapore Speedway (Tour). Dermed er det Mario Kart Tour som er mest representert denne gangen med hele tre baner, men det er også verdt å merke seg at min store hjertesorg fra de tre forrige anmeldelsene endelig har blitt hørt, ettersom vi endelig får en bane fra det eminente GameCube-spillet Mario Kart: Double Dash.

Dersom vi skal prøve oss på en form for rangering av disse banene, vil Mario Circuit og Riverside Park komme på bunnen denne gangen. Ingen av disse er kriminelt dårlige, og spesielt Riverside Park nyter godt av en fin visuell presentasjon, men de er heller ikke spesielt spennende å spille eller minneverdige i etterkant. Mario Circuit er en typisk bane man starter en ny Mario Kart-opplevelse med, og slike baner har vi allerede mer enn nok av i Mario Kart 8 Deluxe. Her finnes det bedre alternativ å velge iblant, inkludert fra DS-spillet som banen er hentet fra.

Går vi et lite steg opp finner vi Amsterdam Tour, som bringer enda en bane fra Mario Kart Tour til et større og bedre format. Banen er interessant nok med alle sine snirklete kriker og kroker, inkludert noen undervannsseksjoner i byens mange kanaler, men banen er ikke like spennende som de beste Tour-banene. Amsterdam lider også av en flat presentasjon, hvor både flere av bygningene og plantene har dårlig belysning og generelt virker blottet for liv og detaljer. Dette er et problem som også Bangkok Rush har enkelte steder, men denne banen henter seg inn med litt mer levende detaljer andre steder og veldig mange alternative kjøreruter, noe som gjør det underholdende å sno seg gjennom byens fruktmarked og snirklete veier. Singapore Speedway er en fargefest som viser byens luksus i all sin prakt, inkludert bygninger som bør være kjente for alle fans av filmen Crazy Rich Asians.

De tre banene som kommer best ut av bølge 4 er DK Summit, Waluigi Stadium og nykommeren Yoshi's Island. DK Summit byr på snøkledde fjell der du må kjøre slalåm mellom Shy-Guys på snowboard og unngå snøfonn. Det er en god bane fra Mario Kart Wii som jeg hadde glemt var såpass underholdende, selv om den nok dessverre også dreper mulighetene for å få DK Mountain i en senere bølge, siden de to banene er såpass like. Waluigi Stadium bryter forbannelsen og introduserer endelig en GameCube-bane for oss, og dette er en bane hvor det er lett å se at utviklerne har bygget videre på grunnkonseptet. Her får du en møkkete og gjørmete BMX-bane hvor kunstige rør og Piranha Plants av tre forsøker å gjøre livet surt for deg. Det mest imponerende er likevel å se vannet og søla som ligger på underlaget. Gjenskinnet herifra er naturligvis ikke på et avansert strålesporingsnivå, for det har ikke Switch ressurser til, men det er overraskende detaljert og troverdig likevel, noe som gjør at det rufsete preget på banen blir enda mer realistisk.

Toppen av kransekaka er imidlertid Yoshi's Island, en bane som er dedikert til plattformspillene med samme navn, og da særlig det første på Super Nintendo (som kan konkurrere med Super Mario World om å være blant tidenes beste 2D-plattformspill). Her får du en bane som er proppfull av detaljer på samme måte som Animal Crossing-banen har gjort det tidligere, med alt fra velkjente fiender som har gjort livet surt for Yoshi til en evigglad Poochie som står og heier på deg ved startlinja. Myntene er også endret for anledningen, og lydbildet byr også på mange lekre detaljer og referanser. Er man det minste glad i Yoshi's Island er det umulig å ikke bli glad av denne banen, men andre spillere vil også kunne kose seg med spillets utfordrende design og muntre toner.

Apropos toner er dette et område hvor Mario Kart 8 Deluxe aldri svikter. Nytolkninger av gamle melodier leveres nok en gang på mesterlig vis, og her må særlig arrangementene til Waluigi Stadium og Yoshi's Island trekkes frem. Sistnevnte har riktignok ikke vært brukt i Mario Kart-sammenheng før, men de fleste fans vil kjenne igjen Athletic Theme som tolkes på nytt her med den samme kvaliteten man har lært seg å forbinde med Mario Kart 8.

Mye stemmer med andre ord med den fjerde bølgen, men ett området de nye banene svikter på er antigravitasjonssystemet. Hadde man gjort litt om på designet med de nye banene og tatt høyde for dette systemet kunne man fort skapt noen enda mer underholdende opplevelser, men ingen av banene benytter dette i nevneverdig grad utenom når man for eksempel hopper i lufta i half-pipen på DK Summit. Dette kunne spritet opp de litt mer kjedelige banene som Mario Circuit og Riverside Park, men dessverre har man ikke benyttet seg av muligheten denne gangen.

Mario Kart 8 Deluxe-utvidelsene er nå kommet over halvveis, og den fjerde bølgen av nytt innhold byr på mye godt og spennende. Yoshi's Island er det desiderte høydepunktet, mens Mario Kart: Double Dash endelig får litt kjærlighet i form av en veldig god nytolkning av Waluigi Stadium. Birdo åpner også opp for flere nye sjåfører i de to neste rundene, og musikken er som vanlig i toppklasse. Dessverre får vi noen baner som trekker litt ned, men i det store og det hele byr den fjerde bølgen på flere gode nyheter som fortsetter å revitalisere Mario Kart 8 Deluxe.