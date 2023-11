Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 6

HQ

Så er vi endelig kommet til veis ende. Over halvannet år etter at Nintendo annonserte at bestselgeren Mario Kart 8 Deluxe skulle få nytt innhold i form av nedlastbart innhold er den sjette og siste bølgen av nye baner over oss. Den jevne strømmen med nytt innhold, flere baner og nye figurer vil med denne siste oppdateringen være ferdig, og som et resultat av dette har spillet nå doblet antallet baner og lagt til åtte nye sjåfører.

Som vanlig byr den siste oppdateringen på totalt åtte nye baner fordelt på to cuper, denne gangen kalt Acorn Cup og Spiny Cup. I Acorn Cup får vi banene Rome Avanti (Tour), DK Mountain (GCN), Daisy Circuit (Wii) og Piranha Plant Cove (Tour), mens Spiny Cup på sin side byr på Madrid Drive (Tour), Rosalina's Ice World (3DS), Bowser's Castle 3 (SNES) og Rainbow Road (Wii).

Normalt har jeg pleid å begynne disse anmeldelsene av nye baner med å begynne nederst og jobbe meg oppover, men denne gangen gjør vi motsatt og tar for oss den klart beste banen med det samme. DK Mountain er nemlig en av de mest ikoniske og klassiske banene i Mario Kart-historien, og det skulle bare mangle at banen endelig får sitt inntog i Mario Kart 8 Deluxe. Vi snakker tross alt om en bane som begynner med at du blir skutt av en tønnekanon opp til en aktiv vulkan, for deretter å måtte kjøre ned i hui og hast mens utbruddet pågår og kampesteinene ruller mot deg i et tempo som ville gitt Indiana Jones posttraumatisk stress. Som om ikke det var nok må du krysse en smal hengebro helt på slutten, hvor bare et lite bananskall kan sende deg utfor stupet og gjøre en førsteplass om til en sisteplass på et blunk. Ikke bare det, men nå driver jammen denne broen og vipper frem og tilbake i vinden, noe som gjør den enda mer risikabel å krysse enn i tidligere versjoner av banen. DK Mountain oser av kreativ spillglede og den bunnløse fortvilelsen som oppstår når den sikre ledelsen ryker, og hele banen fremstår dermed som essensen av Mario Kart på sitt beste.

Derimot kunne nok Nintendo ha spart seg for å inkludere enda en Rainbow Road, noe som bringer det totale antallet i Mario Kart 8 Deluxe opp til fem. Greit nok at Rainbow Road er et ikonisk navn som hører hjemme i Mario Kart-serien, men når man får fem forskjellige utgaver av samme bane i ett og samme spill begynner det å gå såpass inflasjon at Norges Bank burde bli bekymret. I det minste får vi en nydelig tolkning av banemusikken, som tross alt holder det samme skyhøye nivået som musikken i resten av spillet. Er det én ting som kommer til å bli savnet etter dette halvannet året med nye baner, må det være alle de eminente nytolkningene av klassisk Mario Kart-musikk.

Med Rainbow Road og DK Mountain ute av veien står vi igjen med seks baner, hvorav halvparten stammer fra Mario Kart Tour. Av disse tre er Madrid Drive kanskje den artigste, med livlig musikk, et kunstmuseum med Mario-kunst på veggene og en liten tur innom det jeg antar må være Santiago Bernabéu, hjemmebanen til Real Madrid. Det gjør uten tvil noe med stemningen å motta jubel fra et fullstappet stadion full av Mario-skapninger mens gigantiske fotballer spretter rundt og forsøker å ta livet av deg. Roma Avanti er også verdt et besøk, og med tanke på alle de ville dyrene som en gang kjempet i Colosseum føles det ekstra passende at Chain Chomps nå venter på å glefse etter deg i ringen. Piranha Plant Cove er fargerik og eksotisk, men klarer ikke helt å hevde seg i mengden av andre undervannsbaner i spillet. Det er også et tilbakevendende problem for alle Mario Kart Tour-banene at de ikke er spesielt utfordrende. Ettersom de er lagt opp for mobilspilling byr de ofte på brede veier og slakke svinger, og man får derfor ikke hårnålspresisjonen som de vanskeligste banene i et Mario Kart-spill burde ha.

Dermed gjenstår tre baner: Rosalina's Ice World, Daisy Circuit og Bowser's Castle fra Super Mario Kart. Når sant skal sies hadde jeg glemt at Rosalina's Ice World i det hele tatt eksisterte, noe som også preger gjennomgangen av banen i Mario Kart 8 Deluxe. Det er en helt fin og grei isbane, men ikke noe mer enn det. Daisy Circuit er en pen nok bane og er pent presentert i sin oppdaterte utgave, men heller ikke denne fremstår som spesielt spennende i den store sammenhengen. Bowser's Castle kunne fort blitt en kjedelig affære med tanke på at den stammer fra et såpass gammelt spill, men her har utviklerne tatt seg noen kule kreative friheter med omgivelsene og sørget for god integrasjon med anti-gravitasjonssystemet i spillet. Når det i tillegg legges til plenty med lava og fete gitarriff får man en bane som løfter denne siste bølgen av DLC.

Det kommer godt med, for med tanke på at dette er siste bølgen av nye Mario Kart-baner mangler det litt pomp og prakt over baneutvalget. Tre Tour-baner er for mye, og ser man bort fra fan-favoritten DK Mountain er det andre klassiske baner som heller burde blitt prioritert i pakken, som Dino Dino Jungle og Mushroom City fra Mario Kart: Double Dash, D.K.'s Jungle Parkway fra Mario Kart 64 eller Airship Fortress fra Mario Kart DS for å nevne noen forslag. Utvalget har riktignok vært begrenset nå i sluttfasen, men det hadde heller ikke vært feil å få noen flunkende nye baner vi aldri har sett før. Det er også litt skuffende at vi ikke har fått en eneste ny Battle-bane gjennom hele utvidelsen, en mulighet som absolutt føles forspilt.

Noe annet som halter er utvalget av nye sjåfører. Diddy Kong hører så naturlig hjemme at det er merkelig at han ikke har fått komme tilbake før nå, og Funky Kong glir også lett inn i sjåførgjengen. Pauline er et fint nok tilskudd, men føles ikke godt realisert i praksis med tanke på replikker og lignende. Peachette er derimot en fullstendig unødvendig rollefigur, da vi i praksis bare får enda en utgave av Peach i tillegg til vanlig Peach, Pink Gold Peach, Baby Peach og Cat Peach. Selv om Bowser gjerne takker ja til Peaches i flertall (dersom vi skal tro Mario-filmen), blir det litt vel mye for resten av oss.

En liten bonus som derimot følger med i denne 3.0.-oppdateringen av spillet er en egen musikkspiller. Fra hovedmenyen kan man nå gå nederst til venstre og spille av all den fabelaktige musikken Mario Kart 8 Deluxe har å by på. Det er en liten touch og ikke den store nyheten for mange, men med tanke på hvor god musikk vi snakker om her er dette absolutt en fin bonusgave å avslutte showet med.

Samlet sett avslutter ikke den sjette bølgen av Mario Kart 8 Deluxe med et smell. Til det er det for mange Mario Kart Tour-baner og mindre bemerkelsesverdige innslag som heller burde veket til side til fordel for bedre alternativer. Samtidig er det noen klare høydepunkter her, og til syvende og sist har vi tross alt fått enda mer innhold å kose oss med. Det kunne bare vært så mye mer.