Mario Kart 8 Deluxe faller for første gang utenfor topp 20-listen over de mest solgte spillene i USA

HQ

Mario Kart 8 Deluxe ble lansert i 2017 og har siden vært blant de 20 mest solgte spillene i USA. Måned etter måned etter måned. Men gamesindustry.biz har rapportert at dette nå er over etter 78 måneder. Spillet er det mest solgte Switch-spillet noensinne, med 57 millioner solgte eksemplarer. Det er også det nest mest solgte Nintendo-spillet gjennom tidene, kun slått av Wii Sports (82,9 millioner eksemplarer). Nintendo trenger imidlertid ikke å sørge for mye, for Super Mario Bros. Wonder ligger på andreplass. Guldet for oktober gikk til Marvel's Spider-Man 2 og bronsemedaljen gikk til Assassin's Creed Mirage.