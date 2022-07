Mario Kart 8 Deluxe får 8 nye baner i august

HQ

Litt over fire måneder har gått siden vi fikk de første nye banene til Mario Kart 8 Deluxe, så siden vi har blitt lovet 5 lignende pakker før 2024 forventet mange at runde to ville komme rundt denne tiden. Det viser seg at vi må vente litt lengre, men ikke mye.

Nintendo har nå gitt oss en trailer som avslører at den andre pakken i Mario Kart 8 Deluxe sitt Booster Course Pass slippes den 4. august. Selvsagt får vi også se hvilke baner det er snakk om, og overraskende nok venter det sannelig en helt ny bane også i tillegg til oppussingen av 7 klassikere:

Propellor Cup





Sky-High Sundae (Helt ny)



Mushroom Gorge (Mario Kart Wii)



Snow Land (Mario Kart Super Circuit)



Sydney Spring (Mario Kart Tour)



Turnip Cup





Kalimari Desert (Mario Kart 64)



Mario Circuit 3 (Super Mario Kart)



New York Minute (Mario Kart Tour)



Waluigi Pinball (Mario Kart DS)