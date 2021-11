Mario Kart 8 Deluxe knuser håpet om Mario Kart 9 med rekord

HQ

Man skulle neste tro at Mario Kart 8 Deluxe ville begynne å selge litt mindre fire år etter lansering da Nintendo avslørte at det hadde solgt 28,99 millioner eksemplarer for nøyaktig ett år siden. Vel, karting-spillet lider visst av GTA V-syndromet.

Den siste finansrapporten for kalenderåret viser at det har blitt solgt nesten 10 millioner Mario Kart 8 Deluxe siden den gang, og med 38,74 millioner er det nå Mario Kart-seriens mestselgende spill ved å gå forbi Mario Kart Wii sine 37,38 millioner...Og folk lurer på om vi får Mario Kart 9 snart?