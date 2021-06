Mario Kart Tour får snart enda en klassisk bane fra Super Circuit

Mario Kart Tour fikk en del kritikk for manglende funksjoner og påtrengende mikrotransaksjoner da det ble lansert, men én ting spillet har gjort riktig fra begynnelsen av er å inkludere mange baner fra seriens rike historie. Disse klassiske banene dateres helt tilbake til Super Nintendo og inkluderer fan-favoritter som Koopa Troopa Beach, Rainbow Road og Luigi's Mansion. Denne listen vil snart utvides ettersom det har blitt avslørt at en klassisk bane fra Mario Kart: Super Circuit vil debutere under spillets Summer Tour.

Banen heter Cheep-Cheep Island og var opprinnelig en del av Lightning Cup. Den legges til den 30. juni når Summer Tour begynner. Det blir for øvrig den fjerde Mario Kart Tour-banen fra Super Circuit sammen med Bowser's Castle 1 og 2 samt Sunset Wilds.