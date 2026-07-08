Mario Kart Tour vil bli lagt ned i slutten av september

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Tidligere rapporterte vi om nyheten om at Square Enix skal legge ned Final Fantasy VII: Ever Crisis, noe som betyr at mobilspillet legges ned allerede i oktober. Det må imidlertid være noe i luften i dag, for nå er det bekreftet at også Mario Kart Tour skal legges ned denne høsten.

Den siste driftsdagen for mobilversjonen av Nintendos populære kartracerserie er planlagt til 30. september kl. 07:00 BST/08:00 CEST, og siden nedleggelsen skjer om mindre enn tre måneder, er alt salg av premiumvalutaen Rubies stanset (du kan bruke eventuelle Rubies på kontoen din frem til nedleggelsen), og på samme måte er Gold Pass-abonnementene stanset, med automatisk fornyelse og nye registreringer blokkert.

Nintendo bekrefter også at fordelene ved Gold Pass vil bli gjort tilgjengelig for alle brukere gratis fra 4. august og frem til tjenestens nedleggelsesdato i slutten av september.

Alt dette kommer etter at det i oktober 2023 ble satt en stopper for å legge til nytt innhold i spillet.

Dessverre, i motsetning til «Animal Crossing: Pocket Camp», har Nintendo ikke planer om å tilby en offlineversjon av « Mario Kart Tour », i hvert fall ikke per nå, noe som betyr at når spillet legges ned, vil det ikke lenger være tilgjengelig for noen spillere.