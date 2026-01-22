Mario Kart World 1.5.0-oppdateringen er ute nå, med blant annet lagløp i Knockout Tour på nett og lokalt

HQ

Mario Kart World 1.5.0-oppdateringen er ute nå! Langt fra å være den typiske mindre oppdateringen som fikser feil og legger til stabilitet, og uten å være like stor som den siste oppdateringen, legger den til en ny måte å spille en av de mest populære modusene på. Knockout Tour, der 24 spillere møtes i et knockout-løp etter etapper, Mario Karts "Battle Royale", lar deg nå spille i lag både online og lokalt trådløst. Vi kan konkurrere i denne modusen ved å danne 2, 3 eller 4 lag, og hvis en av lagkameratene våre blir eliminert, kan de heie på oss med forhåndsinnstilte meldinger og fortsette å se løpet som tilskuer. I tillegg teller hver lagkamerats plassering for den endelige seieren, så selv om noen er den siste spilleren som står igjen på laget sitt, kan seieren gå til et rivaliserende lag på poeng.

I tillegg til denne nye måten å spille på, støtter oppdatering 1.5.0 spillet nå polsk språk og fikser noen generelle og mindre feil, i tillegg til disse to spesifikke problemene :



Fikset en feil som gjorde at rangeringen ikke ble vist riktig når du ble med i et online-rom



Fikset en feil som førte til at spillet ble avsluttet hvis en spiller spiller som Kamek på Choco Mountain



Kommer du til å brenne gummi igjen i Mario Kart World med denne nye oppdateringen?