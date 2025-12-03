Mario Kart World får flere endringer i banelayouten i en stor oppdatering

HQ

Nintendo har fortsatt en evne til å overraske oss, og i dag slapp de en stor oppdatering til Mario Kart World uten forvarsel, med en rekke nye ting.

Oppdateringen - nummerert versjon 1.4.0 - viser at Nintendo faktisk har lyttet til kritikken som mange spillere har kommet med om spillet, nemlig at banene mellom områdene er for rette og uengasjerende. Derfor har flere baner i VS Race/Online/Wireless Play fått endret layout for å gjøre det mer interaktivt når man kjører til og fra Koopa Troopa Beach (vi antar at flere baner kan bli endret i fremtiden hvis dette viser seg å være vellykket).

Men nyhetene stopper ikke der. Nå kan du også bruke Custom Items, som i utgangspunktet betyr at du kan fjerne visse bonuselementer som du synes er meningsløse eller ødelegger balansen. Det er nå også lettere å spille med vennene dine på nettet, menyene er forbedret, og det er flere feilrettinger, for eksempel problemet med timingen som gjorde at Thwomps kunne knuse deg selv etter at de allerede hadde truffet bakken.

Du kan sjekke ut hele listen over nye funksjoner nedenfor, og vi må si at dette ser veldig bra ut og viser tydelig at Nintendo er mer lydhøre enn de noen ganger ser ut til å være.

Generelt

- Lagt til "Egendefinerte elementer" i elementreglene.

- Dette er en funksjon som lar deg angi hvilke gjenstander som skal vises.

- Dette støttes i "VS Race", "Balloon Battle", "Coin Runners" og "Room" i "Online Play" eller "Wireless Play".

- Gjort det slik at navnet på musikksporet og kildetittelen på sporet som spilles, vises på Pause-menyen.

- Lagt til "Musikkvolum" i "Innstillinger/Kontroller".

- Gjort det slik at spillere som er samlet i et "rom" i "Online Play" kan delta i "Race", "Knockout Tour" og "Battle".

- Opptil 4 spillere kan delta i "Race", "Knockout Tour" og "Battle".

- Gjort det mulig å delta sammen med venner som spiller "Knockout Tour" fra "Venner" i "2p", "Online Play" også.

- Lagt til "Start på nytt" og "Neste løp" i pausemenyen for "VS Race" i "Single Player".

- Gjort det mulig å velge "Fotomodus" fra pausemenyen i "Race against Ghost" i "Time Trials".

- Endret løypelayouten for løypene nedenfor for "VS Race" eller "Race" i "Online Play" eller "Wireless Play".

- Løp som går fra "Koopa Troopa Beach" til "DK Spaceport".

- Løp som går fra "Koopa Troopa Beach" til "Crown City".

- Løp som går fra "Koopa Troopa Beach" til "Peach Stadium".

- Løp som går fra "Whistlestop Summit" til "Koopa Troopa Beach".

- Løp som går fra "Desert Hills" til "Koopa Troopa Beach".

- Løp som går fra "DK Spaceport" til "Koopa Troopa Beach".

- Løp som går fra "Crown City" til "Koopa Troopa Beach".

- Løp som går fra "Peach Stadium" til "Koopa Troopa Beach".

* Endret det slik at i alle løp som går mot "Koopa Troopa Beach", inkludert de ovennevnte banene, vil du krysse mållinjen etter to runder når du kommer til "Koopa Troopa Beach".

- Du vil nå sprette når du rir på ryggen til Manta Ramp.

- Gjort det slik at spilleren ikke treffer Dragoneel når han blir forvandlet til Bullet Bill.

- Gjort det slik at spilleren ikke kan bruke en ny Boo mens han allerede bruker en Boo, når han holder to Boos.

- Når Dash Food blir tatt av noen, forkortet tiden til Dash Food dukker opp igjen.

- Når en mynt plassert på vann blir tatt av noen, forkortes tiden til mynten dukker opp igjen.

Løste problemer

- Løste et problem der dash-tiden ikke var korrekt etter et Charge Jump.

- Løste et problem der spilleren kunne skli gjennom en vegg når han eller hun ble trampet på ovenfra av et kjøretøy som kjørte på veien.

- Løste et problem der en spiller ble knust når han eller hun rørte ved en Thwomp som hadde landet.

- Løste et problem der en Bullet Bill ikke ble vist etter bruk.

- Løste et problem der en karakter ville være uskarp selv når du velger "Fokus" "Karakter" når du tar et bilde i "Fotomodus" på Pause-menyen.

- Løst et problem der skjermen ville se forvrengt ut hvis du går inn i et rør samtidig som du blir med i en Free Roam i "Online Play".

- Løste et problem der spilleren ikke kunne komme seg inn i en UFO når flere spillere prøvde å komme seg inn i en UFO samtidig i Free Roam i "Online Play".

- Løste et problem der informasjonen om en venn ikke ble oppdatert når du så på vennelisten i "Venner" i "Online Play".

- Løste et problem der det oppstod en kommunikasjonsfeil når du så på en gruppe-ID i "Vis rominfo" når du deltok i en gruppe i "Venner" i "Online Play".

- Løste et problem der en spillers plass ville gå ned hvis han eller hun trakk seg under "Knockout Tour" i "Online Play".

- Løste et problem der en spiller som blir sett når han/hun er tilskuer, ser ut som om han/hun går av banen igjen og igjen under "Knockout Tour" i "Online Play" eller "Wireless Play".

- Løste et problem der spillerens egen karakter eller kjøretøy endret seg når han/hun startet "Online Play" eller "Wireless Play" igjen etter å ha avsluttet et spill etter "Knockout Tour" i "Online Play" eller "Wireless Play".

- Løste et problem der en spiller kunne bli sittende fast på en vegg når han eller hun brukte en Bullet Bill mens han eller hun falt av banen i "Sky-High Sundae".

- Løste et problem der en Bullet Bill ville gå utenfor banen når den ble brukt i den siste kurven i "Boo Cinema".

- Løste et problem der spilleren kunne skli gjennom en bulldoser i "Toad's Factory".

- Løste et problem der spilleren ble sittende fast på en spotlight i løpet som går fra "Toad's Factory" til "Bowser's Castle" når han ble forvandlet til Bullet Bill.

- Løste et problem der spilleren kunne bli sittende fast på en stein hvis han brukte en Bullet Bill eller Spiny Shell i den første kurven i "Desert Hills".

- Løste et problem der spilleren ble sittende fast på et tre når han brukte en Bullet Bill i "DK Pass".

- Løste et problem der spilleren kunne skli gjennom veggen i den siste kurven i "DK Pass" når spilleren var liten på grunn av lynet.

- Løste et problem der spilleren ble sittende fast på en reklametavle når han forvandlet seg til Bullet Bill i løpet som går fra "Crown City" til "Desert Hills".

- Løste et problem der spilleren kunne skli gjennom steinringen når han brukte en Bullet Bill eller Mega Mushroom mens han falt i "Great ? Block Ruins" rett før den siste kurven.

- Løste et problem der spilleren kunne bli sittende fast på bakken på engene i nærheten av "Big Donut".

- Løste et problem der spilleren kunne skli gjennom veggen hvis han spolte tilbake etter å ha ridd på veggen i spesialrommet du kan gå til fra et rør i "Shy Guy Bazaar".

- Løste et problem der spilleren fortsatt ville falle i lavaen selv om de har "Smart Steering" PÅ i "Dry Bones Burnout".

- Løste et problem der spilleren ville gå utenfor banen når han brukte en Bullet Bill mens han kjørte på skinner i "Wario Stadium".

- Løste et problem der spilleren ikke kunne gli hvis han/hun satte seg på et glidepanel mens han/hun gled i løpet som går fra "Wario Stadium" til "Airship Fortress".

- Løste et problem der spilleren ble sittende fast på bakken på vei fra "Wario Stadium" til "Airship Fortress".

- Løste et problem der kjøretøyet ville flyte opp fra skinnen når spilleren kjørte på skinnen etter en tur på veggen i et kjøretøy av sykkeltypen i "Wario Stadium".

- Løste et problem der spilleren ville gå av banen når han brukte en Bullet Bill på snarveien mens han var på vei fra "Dandelion Depths" til "Cheep Cheep Falls" i "Ice Rally" i "Knockout Tour".

- Løste et problem der spilleren ville gå av banen mens han gled, mens han var på vei fra "Dandelion Depths" til "Cheep Cheep Falls" i "Moon Rally" i "Knockout Tour".

- Løste et problem der et grønt skall kunne sette seg fast på bakken på vei fra "Airship Fortress" til "Dry Bones Burnout" i "Heart Rally" i "Knockout Tour".

- Løste et problem der spilleren ville gå av banen når de forvandlet seg til Bullet Bill på toppen av en bygning i "Crown City" i løpene nedenfor:

- Løpet som går fra "DK Spaceport" til "Crown City".

- Løpet som går fra "Koopa Troopa Beach" til "Crown City".

- Løp som går fra "Faraway Oasis" til "Crown City".

- Flere andre problemer har blitt løst for å forbedre spillopplevelsen.