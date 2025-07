Mario Kart World har allerede solgt flere fysiske eksemplarer enn Mario Kart 8 i Japan

HQ

Det er ingen hemmelighet at Wii U var en fiaskoparade, og heller ikke at det bestselgende spillet var Mario Kart 8. Likevel er det verdt å rapportere at Mario Kart World etter bare seks uker på markedet har solgt flere fysiske eksemplarer enn det åttende spillet gjorde for Wii U.

Det er også verdt å huske at digitalt salg ikke var på langt nær like utbredt i Wii U-tiden, noe som gjør resultatet enda mer imponerende. Ifølge Famitsu (via My Nintendo News) ble det solgt totalt 1 310 444 millioner fysiske Mario Kart 8 eksemplarer til Wii U i Japan, og Mario Kart World står nå på 1 365 072 fysiske eksemplarer.