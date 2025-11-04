Gamereactor

nyheter
Mario Kart World

Mario Kart World passerer 9,5 millioner solgte eksemplarer

Nintendos nyeste kartracer har ikke bare fått en god start, den er i full gang med å rive opp banen.

HQ

Det er få spill som kan måle seg med Mario Kart 8 Deluxe når det gjelder popularitet, og det er for øyeblikket det fjerde bestselgende spillet gjennom tidene. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at oppfølgeren - Mario Kart World - har fått en pangstart, og ifølge Nintendo har det så langt klart å selge 9,57 millioner eksemplarer. Dette betyr også at over 80 % av alle som eier en Switch 2 også har Mario Kart World.

Det er mildt sagt imponerende tall. Og det klarer til og med å overgå Mario Kart 8 Deluxe, som siden lanseringen i 2017 har solgt totalt 69,56 millioner eksemplarer, og World har allerede klart å nå nesten 14 % av dette tallet, på mindre enn fire måneder. Jøss!

Eier du Mario Kart World?

Mario Kart World

