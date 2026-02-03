Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
nyheter
Mario Kart World

Mario Kart World selger over 14 millioner enheter, Pokémon Legends: Z-A solgte over 12 millioner

Nintendo Switch-programvaresalget gikk ned dette kvartalet, men Nintendo Switch 2-spillene gjorde mer enn opp for det.

HQ

Etter hvert som salget av Nintendo Switch 2 fortsetter å øke, kan vi selvfølgelig forvente at spillene til konsollen vil gjøre det samme. Siden lanseringen, da det virket som om Mario Kart World var et av de eneste spillene å spille fra Nintendo selv, har vi sett racingtittelen nesten på samme salgsnivå som Nintendo Switch 2.

Denne trenden fortsetter i Nintendos siste økonomiske inntjeningsrapport, selv om gapet øker litt. Med Switch 2 nå på 17,37 millioner solgte enheter totalt Mario Kart World holder fortsatt tempoet imponerende, og har solgt 14,03 millioner enheter. Pokémon Legends: Z-A har også solgt mye, noe som beviser folks fortsatte kjærlighet til serien. Med 3,89 millioner solgte enheter av Switch 2-versjonen og 8,41 millioner solgte enheter av Nintendo Switch-versjonen, har vi totalt 12,3 millioner solgte eksemplarer.

Litt etter, men fortsatt godt i gang, er Donkey Kong Bananza, som solgte 4,25 millioner enheter som en Switch 2-eksklusiv. Ettersom denne rapporten bare dekker de tre første kvartalene av regnskapsåret, har vi ennå ikke data om for eksempel Metroid-salget, men det vil vi få neste gang.

Det er tydelig at Nintendo har store forhåpninger for slutten av regnskapsåret, ettersom de spår en økning i nettoomsetningen på 93 %, sammen med en økning i nettoresultatet på 25,5 %. Vi får se om de kan nå disse tallene, men tidligere har Nintendo faktisk vært ganske ydmyke når det gjelder sine forhåpninger for den fremtidige økonomien.

Mario Kart World

