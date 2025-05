Mario Kart Worlds Cow startet som en tåpelig skisse og vokste til å bli "en sentral karakter"

HQ

Da Mario Kart World ble presentert på riktig måte, var et av spillvalgene som virkelig fanget oppmerksomheten til fansen, NPC-sjåførene, som i hovedsak gjør det mulig for spillerne å kjøre på banen som mindre etablerte karakteralternativer, som en pingvin eller, mer kjent, en ku. Spesielt sistnevnte er viktig, ettersom det i en nylig Ask the Developer-artikkel avsløres at Cow faktisk er en "pivotal character" og en som åpnet dørene til de andre NPC-sjåførene.

Produsent Kosuke Yabuki uttalte seg om hvordan Cow ble en realitet: "I tidligere spill i serien var Cow en del av omgivelsene eller et hinder på en av banene. Men da vi jobbet med en tidlig versjon av en bane i dette spillet som ligger på en ranch som spillerne kan kjøre gjennom, dukket denne skissen opp."

Art director Masaaki Ishikawa utdypet deretter: "En av designerne kom opp med den tåpelige skissen av Cow som cruiser av gårde, og jeg tenkte: "Her er det!" (Ler) Det var da vi innså at omgivelsene rundt banen faktisk inneholdt mange uutnyttede ressurser.

"Karakterdesigneren satte raskt sammen en prototype av Cow som kunne løpe, og overraskende nok føltes den ikke malplassert i det hele tatt. Så vi tenkte at vi kanskje kunne inkludere andre hinderfigurer, og bestemte oss for å legge til Cheep Cheep og Pokey som løpere. Ideen om å ta med hinderfigurer, som vanligvis finnes i baner i tidligere spill, og la dem delta i løp, ga mening for meg i forhold til en sammenkoblet verden."

Kort tid etterpå forklarer Ishikawa at "Cow er faktisk en sentral karakter i Mario Kart-serien", og Shintari Jikumaru, som leder planleggingsteamet, utdyper påstanden:

"Det var takket være introduksjonen av forskjellige "NPC-drivere" at ideen om å få Kamek til å vises som en gjenstand ble født. Når Kamek kaster en trolldom, forvandles syklistene til spillbare NPC-er, så en etter en kan de alle forvandles til Cow midt i løpet. Jeg tror det viste seg å være et unikt element som aldri har blitt sett før. Faktisk er Cow en figur som har inspirert til mange forskjellige ideer, inkludert hinderfigurer som Camel og Giraffe."

NPC-sjåførene vil legge til mange ekstra sjåføralternativer til Mario Kart World når det kommer 5. juni sammen med Nintendo Switch 2. Når det gjelder hvilke karakterer som vil være tilgjengelige i spillet, kan du gå over her for å lese mer.