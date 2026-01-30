Mario og Sonic bytter spill, og resultatet er uventet avslørende

HQ

Hvem som er best, Mario eller Sonic, har vært et hett tema i 35 år, selv om debatten roet seg da Sega pensjonerte Dreamcast i utide. De to maskotene representerer svært forskjellige typer plattformspill, og det er nettopp det som gjør en ny video så interessant.

YouTube-kanalen Sonic Beyond har brukt en ennå ikke utgitt versjon av en ny mod for å la Mario og Sonic prøve hverandres spill, der Sonic dukker opp i Super Mario 64 og Mario gjester Sonic Adventure. Begge figurene beholder sine respektive bevegelsesmønstre, og resultatet er både underholdende og ganske interessant.

Spesielt Marios besøk i Sonics verden viser utfordringen for Sonic Team. Pinnsvinets verdener er enorme, men som vi vet, føles de ikke altfor store når du spiller gjennom dem. For Sonic er det lett å skynde seg gjennom Super Mario 64, mens Mario åpenbart vil være betydelig slankere enn Luigi når han er ferdig med Sonic Adventure.

Sjekk ut videoen nedenfor: