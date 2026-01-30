Mario og Sonic bytter spill, og resultatet er uventet avslørende
Den illustrerer på en smart måte at Sonics verden er gigantisk (og Marios ben er for korte).
Hvem som er best, Mario eller Sonic, har vært et hett tema i 35 år, selv om debatten roet seg da Sega pensjonerte Dreamcast i utide. De to maskotene representerer svært forskjellige typer plattformspill, og det er nettopp det som gjør en ny video så interessant.
YouTube-kanalen Sonic Beyond har brukt en ennå ikke utgitt versjon av en ny mod for å la Mario og Sonic prøve hverandres spill, der Sonic dukker opp i Super Mario 64 og Mario gjester Sonic Adventure. Begge figurene beholder sine respektive bevegelsesmønstre, og resultatet er både underholdende og ganske interessant.
Spesielt Marios besøk i Sonics verden viser utfordringen for Sonic Team. Pinnsvinets verdener er enorme, men som vi vet, føles de ikke altfor store når du spiller gjennom dem. For Sonic er det lett å skynde seg gjennom Super Mario 64, mens Mario åpenbart vil være betydelig slankere enn Luigi når han er ferdig med Sonic Adventure.