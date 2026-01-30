Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Sonic Adventure

Mario og Sonic bytter spill, og resultatet er uventet avslørende

Den illustrerer på en smart måte at Sonics verden er gigantisk (og Marios ben er for korte).

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Hvem som er best, Mario eller Sonic, har vært et hett tema i 35 år, selv om debatten roet seg da Sega pensjonerte Dreamcast i utide. De to maskotene representerer svært forskjellige typer plattformspill, og det er nettopp det som gjør en ny video så interessant.

YouTube-kanalen Sonic Beyond har brukt en ennå ikke utgitt versjon av en ny mod for å la Mario og Sonic prøve hverandres spill, der Sonic dukker opp i Super Mario 64 og Mario gjester Sonic Adventure. Begge figurene beholder sine respektive bevegelsesmønstre, og resultatet er både underholdende og ganske interessant.

Spesielt Marios besøk i Sonics verden viser utfordringen for Sonic Team. Pinnsvinets verdener er enorme, men som vi vet, føles de ikke altfor store når du spiller gjennom dem. For Sonic er det lett å skynde seg gjennom Super Mario 64, mens Mario åpenbart vil være betydelig slankere enn Luigi når han er ferdig med Sonic Adventure.

Sjekk ut videoen nedenfor:


Sonic Adventure

Relaterte tekster

0
Sonic Adventure DX - nye screenies

Sonic Adventure DX - nye screenies
NYHET. Skrevet av Rasmus Berg

Da har vi fått en ny bunke screens fra Sega’s optimerte utgave av det originale Sonic Adventure, som tok Dreamcast med storm. Under navnet DX gjemmer det seg et optimert spill med flottere grafikk og en del små overraskelser.

0
Sonic Adventure 2 site åpner

Sonic Adventure 2 site åpner
NYHET. Skrevet av Nicklas Mether

Sega fikk den artige idÞen, at selv vi som ikke kan flytende japansk kanskje kunne ha interesse av Sonic Adventure 2, og har derfor snekret sammen en side på et litt mer forståelige språket: Engelsk.

0
Nye screenshots fra Sonic Adventure 2

Nye screenshots fra Sonic Adventure 2
NYHET. Skrevet av Nicklas Mether

Dreamcasts maskot Sonic har ingen planer for førtidspensjon, han kommer nemlig i en oppfølger til det spillet som var en releasetitel med konsollen, Sonic Adventure. Vi har de siste bildene.



Loading next content