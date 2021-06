Mario + Rabbids: Sparks of Hope har tre ganger større utviklerteam enn forgjengeren

Det originale Mario + Rabbids Kingdom Battle ble en overraskende suksess for Ubisoft og Nintendo, og det taktiske strategispillet har klart å ta opp kampen med noen av de helt store stjernene på Nintendo Switch.

Likevel kan vi forvente enda mer fra oppfølgeren, da Mario + Rabbids: Sparks of Hope ifølge Ubisoft selv er langt mer ambisiøst enn forgjengeren. I et intervju med Multiplayer.it (oversatt av VGC) forteller produsent Cristina Nava at hvor det originale spillet ble utviklet av rundt 100 personer, er teamet nå tre ganger større. Derfor får Ubisoft Milan også assistanse av ytterligere Ubisoft-studioer, akkurat som vi ser med utgiverens større produksjoner.

Produsenten forteller også at du i det kommende spillet har full kontroll over kameraet, så man ikke nødvendigvis behøver å se kampene utspille seg fra et fugleperspektiv.

"It's not just about a camera change. The worlds are no longer a corridor like the exploration parts were in Mario + Rabbids Kingdom Battle between battles. It's not an open world, this we would like to point out, however within each planet you will be able to move more freely," forteller Cristina Nava i intervjuet.