Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 fjernet fra eShop

På 1980- og 1990-tallet fantes det en mengde utmerkede friidrettsspill som ble utrolig populære, som Summer Games, Track & Field, Athlete Kings, Virtua Athlete og mange flere. Det har vært mye debatt om årsaken til dette (mange mener at jakten på mer realisme og mindre "minispill"-følelse bidro til nedgangen), men i dag er sjangeren stort sett utdødd.

Det finnes imidlertid ett unntak som fortsatt selger godt og får mye oppmerksomhet: Mario & Sonic-serien. Dessverre ser det ut til at også den serien har fått seg en knekk, og det siste spillet ble utgitt i 2019, nemlig Switch-tittelen Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Vi anmeldte det og ga det en høy poengsum, men hvis du vil kjøpe det, bør du handle raskt.

Nintendo Everything bemerker at spillet nå har forsvunnet helt fra eShop i flere store markeder - inkludert Australia, Japan og USA - selv om det i skrivende stund fortsatt er tilgjengelig i Europa. Dette betyr at det er en ganske stor risiko for at det ikke vil være tilgjengelig for kjøp mye lenger (selv om du selvfølgelig, hvis du allerede eier det, fortsatt kan laste det ned igjen). Det betyr at alle som ikke eier spillet, men som fortsatt ønsker å nyte Mario og Sonics litt mer fargerike olympiske leker i fremtiden, må skaffe seg en fysisk kopi.

Vi tviler sterkt på at det vil bli produsert flere kassetter heller, så hvis du vil ha det, må du gripe muligheten. En rask sjekk hos de største forhandlerne viser at det fortsatt er lett tilgjengelig... i hvert fall foreløpig.