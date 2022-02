Mario Strikers: Battle League Football utvikles offisielt av Next Level Games

Selv om de fleste nok antok at Mario Strikers: Battle League Football utvikles av Next Level Games (som har lagd de to tidligere spillene i Mario Strikers-serien), ble dette aldri bekreftet da spillet ble annonsert tidligere denne måneden.

Nå har spillet blitt aldersmerket i Australia, og takket være dette vet vi helt sikkert at det faktisk er det Nintendo-eide, canadiske studioet Next Level Games som står for det nye også. Dette lover virkelig godt ettersom det talentfulle studioet tidligere har utviklet spill som Punch-Out, Luigi's Mansion: Dark Moon og nyligst Luigi's Mansion 3.

Mario Strikers: Battle League Football lanseres eksklusivt til Switch 10. juni. Se annonseringstraileren nedenfor.