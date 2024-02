HQ

Mario, populær som han er, har endelig fått en helt egen minirobot-leke designet etter sitt like. Det kjøres selvfølgelig massemarkedsføring på TV av disse fantastiske lekene. Man må jo bare ha en! For Donkey Kong ble ikke én nok, så han rappet like så godt til seg alle sammen. Donkey Kong har gått helt bananas, og Mario må stoppe han!

"Dessverre ikke julenissen som er på besøk i dag, Mario"

Til fordel for større plattformbrett er Mario vs. Donkey Kong oppbygget av mange mindre brett som må løses på en viss tid og uten å ta skade. I starten er det ganske enkelt og rett frem med få farer, men dette bygger seg sakte opp til vanskeligere brett man må holde tungen rett i munnen for å mestre. Det er knapper å trykke på, stiger å klatre opp og nøkler å plukke opp for å komme seg videre. Det føles veldig enkelt å styre Mario, og det er ikke stort mer enn hopping og å plukke opp gjenstander som blir gjort i brettene. Her handler det mest om å finne løsningen på hvordan man skal komme seg fra A til B.

I slutten av hvert brett finner man et av Super Mario-leketøyene Donkey Kong har rappet med seg. Hver verden avsluttes med to spesielle finalebrett. Det første av disse to tar i bruk, leketøyene hvor man må guide åtte leketøy til tre ulike kort som sammen staver ordet «TOY» og til slutt ned i en lekekasse. Her vil leketøyene følge Mario tett, så det gjelder å passe på så de ikke blir knertet av de mange lumske fellene. Etter disse brettene avsluttes hver verden med et oppgjør med Donkey Kong, for det hadde jo vært merkelig om Mario ikke skulle gå ansikt til ansikt med den digre apen i et spill som faktisk heter Mario vs Donkey Kong. Dette oppgjøret foregår på veldig lik måte som da disse to første gang kjempet mot hverandre i det originale Donkey Kong-spillet i arkadehallene. Mario må klatre til topps av et byggverk mens Donkey Kong kaster tønner etter deg.

Et av aspektene jeg likdf best er Mario sine mange kule manøvre. Med et raskt trykk kan man gå på hendene. Ikke bare ser dette svært stilig ut, men Mario kan i denne posituren stoppe de fleste prosjektiler som ramler ovenfra, og han kan gjøre et høyere hopp. Det ikoniske trippelhoppet og baklengs salto er tilbake for mer høyde, og Mario kan svinge seg på påler og klatre opp tau. Griper man to tau, ett i hver hånd, klatrer han raskere. Wahoo!

Du er kanskje kul, men er du like kul som Mario som går på henda?

Dette er jo enda en såkalt remake av et eldre spill. Remakes har det jo ikke akkurat vært lite av de siste åra, men det er selvfølgelig kjekt med nyoppussede utgaver av spill, særlig når originalen er fra Game Boy Advance som er en smule utdatert. Dette er helt klart et veldig lekkert spill med fine farger og grafikken man forventer fra et Nintendo Switch spill fra produsenten selv. Når det er sagt er det dessverre ikke slik at kruttet er oppfunnet på nytt her heller. Det er uansett et veldig sjarmerende lite spill som står fint på egne ben.

Det er alltid greit å ha en ekstra medhjelper på laget!

Det er godt over 100 brett å bryne seg på, som burde holde for de fleste, men jeg savner litt mer i pakka her. For det å løse brett er egentlig alt spillet tilbyr. Er det kun det du er ute etter, så tror jeg spillet vil tilfredsstille deg, men jeg forventet litt mer av denne nyversjonen. Det er litt flere brett enn i originalen og de har lagt til mulighet for to spillere på samme konsoll, den andre spilleren tar da kontroll over Toad. Dette forandrer brettene til en viss grad og kan selvfølgelig øke livet til spillet en smule. Fundamentalt forandrer det dog veldig lite. Kanskje er det bare jeg som ikke er så begeistret for spill av denne typen, men jeg blir raskt mett av dette spillet. Etter å ha fullført noen få brett, begynner jeg å føle meg litt lei og får lyst til å gjøre noe annet. Dette tror jeg ofte skyldes at de fleste brett er litt for enkle. Dette vil nok være veldig individuelt, og elsker du puzzle-sjangeren kan dette være et fint spill for deg uansett. Dette er nok et spill som gjør seg best i små doser mens man venter på bussen eller lignende. Det er også verdt å nevne at vanskelighetsgraden skrus opp mange hakk senere i spillet og det setter jeg absolutt pris på. Er du en puzzle-plattformfan er nok dette et spill som er verdt det for deg. For min del forventet jeg hakket mer når det tross alt selges som et fullpris-spill.