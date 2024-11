Mark Rylance er øverst på listen til å spille Humlesnurr i TV-serien Harry Potter

HQ

Arbeidet med TV-serien Harry Potter TV er i gang hos Warner Bros. Discovery og Max, og uansett hva du måtte mene om at serien blir laget er det mange fans som gleder seg til å bringe de originale historiene til en ny generasjon.

Rollebesetningen kommer til å være nøkkelen i denne adaptasjonen, og mens Ron, Hermine og Harry sannsynligvis kommer til å være nykommere, er etablerte skuespillere i søkelyset for professorene. Ifølge Variety står Mark Rylance øverst på listen over potensielle Humlesnurr-skuespillere.

Rylance er en Oscar-vinnende skuespiller for sitt arbeid i filmen Bridge of Spies fra 2016 med Tom Hanks. Han jobbet også med The BFG-filmen, regissert av Steven Spielberg. Rylance er for tiden 64 år, noe som kanskje høres litt ungt ut for Humlesnurr, men et skjegg vil garantert få ham til å se eldre ut i serien.

Hvem synes du bør spille Humlesnurr?