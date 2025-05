Markedet stiger etter Mileis valgframgang

HQ

Siste nytt om Argentina . Vi vet nå at Argentinas finansmarkeder reagerte positivt på mandag etter at president Javier Mileis parti sikret seg en symbolsk seier i parlamentsvalget i Buenos Aires med over 30 % av stemmene.



Dette kan interessere deg: Milei-støttede kandidater vinner viktig valg i Buenos Aires.



Selv om den praktiske fremgangen i antall seter var begrenset, trosset resultatet forventningene og signaliserte sterk støtte til Mileis økonomiske reformer. Analytikere mener at resultatet kan gi ham innflytelse i de kommende mellomvalgsforhandlingene.