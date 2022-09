Marvel bekrefter nytt spill med Captain America og Black Panther i andre verdenskrig

De av dere som kjenner meg og mitt syn på skriving om rykter ante nok hva som var på gang da jeg delte MCU Status' påstander om hva Skydance sitt ambisiøse Marvel-spill er, men her er i alle fall offentliggjøringen og en trailer.

Skydance og Marvel bekrefter nemlig at det foreløpig navnløse spillet tar oss til andre verdenskrig hvor Captain America, Black Panther (Azzuri), Howling Commandos-medlemmet Gabe Jones og en hemmelig Dora Milaje-kriger kjemper mot Hydra både i Wakanda og Paris. At det er fire helter betyr ikke at spillet er samarbeidsfokusert, for utviklerne avslører at dette følger i Uncharted sine fotspor ved å utelukkende kunne spilles alene.

Dessverre får vi ikke vite noe mer nevneverdig enn det, men forvent mer informasjon neste år.