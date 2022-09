Rykte: Captain America og Black Panther samarbeider i nytt Marvel-spill

Klokken 22 i morgen starter altså det som enkelt nok kalles Disney & Marvel Games Showcase, og der er det mye å glede seg til. Vi vet at Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns og Lego Star Wars: The Skywalker Saga blir en del av sendingen, men noe av det som skaper høyest forventninger er at vi endelig skal få vite hva Uncharted-skaperen og Skydance sitt Marvel-spill er. I fjor fikk Kevin Smith og Marc Bernardin det til å høres ut som om det fokuserer på Ant-Man eller Fantastic Four. Siden den gang har det blitt bekreftet at det er snakk om en ensemble, så sistnevnte virket mest sannsynlig. Nå viser det seg at dette mest sannsynlig er feil.

For gjengen i MCU Status, som har røpet en rekke ting i filmverden før, hevder nemlig at Skydance sitt Marvel-spill tar oss til andre verdenskrig hvor Captain America og Black Panther kjemper mot Hydra. Noe mer enn det sier de dessverre ikke, men forhåpentligvis får vi mer informasjon om selve gameplayet og slik i morgen.